Kudüs bağlantılı hac turları iki yıl aradan sonra başladı

KENDİMİZİ ŞANSLI HİSSEDİYORUZ

Cebrail- Semiha Kuru çifti ise iki yıl önce hac kurasının kendilerine çıktığını ancak salgın nedeniyle gidemediklerini ifade ederek "Kudüs'teki görevimizi yaptıktan sona Medine'ye oradan Mekke'ye gideceğiz. Türkiye'ye, İslam alemine dua edeceğiz. İslam alemi üzerine oynanan oyun ve senaryoların Allah'ın izini ile kısa zamanda kalkacağını, Türkiye'nin lider olacağına inanıyoruz. Çok duygulanıyoruz. Kendimizi şanslı hissediyoruz. Daha önce umre yapmıştık. Bu kez farkımız hem hac hem de kutsal şehrimiz olan Kudüs'ü görmek. Bu bizi ayrıca mutlu ediyor. Rabbim herkese nasip eder" diye konuştular.