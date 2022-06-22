Kudüs bağlantılı hac turları iki yıl aradan sonra başladı

Salgın nedeniyle iki yıldır yurt dışından hacı adayı kabul etmeyen Suudi Arabistan'ın bu yıl yeniden hac ibadetinin yapılmasına izin vermesinden sonra hac kafilelerinin kutsal topraklara yolculuğu devam ederken Kudüs bağlantılı hac turu da iki yıl aradan sonra yeniden başladı.
Özel bir turizm şirketinin organize ettiği Kudüs bağlantılı hac turunda yer alan 45 hacı adayı düzenlenen törenle İstanbul Havalimanı'nda dualarla uğurlandı.Tarifeli uçakla Ürdün'ün başkenti Amman'a giden hacı adayları, Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Kudüs'ü ziyaret ettikten sonra Suudi Arabistan'a geçecek.
KÜDÜS'E GİDECEK 45 KİŞİYİZ
Törende konuşan İkram ve Ekrem Turizm Genel Müdürü İbrahim Çetin, hac yolculuğunu Kudüs üzerinden yapmak isteyenleri tebrik ederek bu yıl 37 bin 700 kişinin Türkiye'den hacca gideceğini hatırlattı. Çetin "Bunların içinden seçilmiş, ülkemizin selamını Kudüs'e götürecek 45 kişiyiz. Rabbim bu yolculuğumuzu mübarek eylesin, kolay eylesin. Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı ve bir çok peygamber makamlarını ve kabirlerini ziyaret edeceğiz. İnşallah 25 Haziran'da Medine'ye ulaşacağız. Oradaki ziyaretleri tamamlayıp haccımızı ede etmek için ihramlı bir şekilde Mekke'ye hareket edeceğiz "diye konuştu.
KENDİMİZİ ŞANSLI HİSSEDİYORUZ
Cebrail- Semiha Kuru çifti ise iki yıl önce hac kurasının kendilerine çıktığını ancak salgın nedeniyle gidemediklerini ifade ederek "Kudüs'teki görevimizi yaptıktan sona Medine'ye oradan Mekke'ye gideceğiz. Türkiye'ye, İslam alemine dua edeceğiz. İslam alemi üzerine oynanan oyun ve senaryoların Allah'ın izini ile kısa zamanda kalkacağını, Türkiye'nin lider olacağına inanıyoruz. Çok duygulanıyoruz. Kendimizi şanslı hissediyoruz. Daha önce umre yapmıştık. Bu kez farkımız hem hac hem de kutsal şehrimiz olan Kudüs'ü görmek. Bu bizi ayrıca mutlu ediyor. Rabbim herkese nasip eder" diye konuştular.