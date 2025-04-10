Kültür Bakanlığı’ndan 355 cemevine destek

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2025 yılı içerisinde 500'den fazla cemevinin taleplerinin işleme alınmasının hedeflendiğini açıkladı. İki yıldır hizmet veren Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının faaliyetlerinin, cemevlerine yönelik hizmetlerin toplumsal birlik ve kamusal eşitliğin bir göstergesi olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürece verdiği güçlü desteğe de vurgu yaptı.

Başkanlık faaliyetlerinin yalnızca fiziki destekle sınırlı olmadığını belirten Ersoy, Alevi-Bektaşi toplumunun kamusal hizmetlere eşit erişimini sağlayan bir anlayışla çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Ersoy, cemevlerine yönelik hizmetlerin tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde planlandığını, yerinden gelen taleplerin doğrudan karşılandığı bir sistem kurulduğunu vurguladı.

DEPREMDE ZARAR GÖREN 97 CEMEVİ İHYA EDİLDİ

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından yürütülen saha taramaları sonucunda Türkiye genelinde toplam 2 bin 102 cemevi tespit edildi.

Bakan Ersoy, 1.200 cemevinden toplam 1.900 dilekçenin ulaştırıldığını, iki yıl gibi kısa bir sürede cemevlerinin yarısından fazlasının bakım-onarım ve tefrişat başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Ersoy, "Asrın depremlerinde zarar gören 97 cemevini ihya ettik. Önümüzdeki süreçte yine deprem bölgesinde 13 yeni cemevi yapımını tamamlayacağız." dedi.

BAŞVURULARA HIZLI VE KAPSAMLI KARŞILIK VERİLDİ

Cemevlerinden gelen dilekçelerin kısa sürede değerlendirilerek sonuçlandırıldığını belirten Bakan Ersoy, "Talepler büyük ölçüde karşılandı. Bakım, onarım ve tefrişat desteklerini geniş bir yelpazede sunuyoruz. Süreç erişilebilir ve etkili bir şekilde yürütülüyor." ifadelerini kullandı.