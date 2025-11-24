Kum hırsızları plajı çaldı

Antalya'da Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Mendirek mevkiinde kum hırsızlarına operasyon düzenledi. Jandarmayı fark eden ve 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya çalışan kum yüklü kamyonlar kovalamacanın ardından yakalandı. 3 kişi gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında el konulan 5 kamyon ve 3 kepçe otoparka çekildi. Şüphelilerden Seydi İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Havadan yapılan tespitle kum hırsızlarının verdiği tahribat ortaya çıktı. Altın tanesi kumlara kaplı plajın yok edildiği ortaya çıktı. Turizmciler plajın eski haline dönüştürülmesini istedi.