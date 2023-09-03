Kum yüklü kamyon faciası

Kaza önceki gün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Denizli yönüne giden 34 DZP 704 plakalı kum yüklü kamyonun sürücüsü Bekir Atman, aracın kontrolünü kaybetti. Sürücü denetiminden çıkan tonlarca kum yüklü kamyon orta refüjdeki demir bariyerleri aşıp karşı şeride geçti. Kamyon karşı şeritte ilerleyen ve İzmir'den Kayseri'ye düğüne gidenleri taşıyan İbrahim Sungur'un kullandığı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Her iki aracın şarampole devrildiği kazada 6 kişi öldü, 43 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.Otobüsün İzmir'den Kayseri'ye düğüne gidenleri taşıdığı, yaşamını yitirenlerin arasında polis memuru Birol Küçük, Ümran Yıldız ve Emel Özcan olduğu, diğer ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan kara yolu, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.Kazada hayatını kaybeden yengesi Emel Özcan ile yaralı yakınlarının haberini alır almaz Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Çağrı Şaşal, "Ölenlerden bir tanesi yengem. Diğer yakınlarım da otobüsteydi. İzmir'den Kayseri'ye düğüne gidiyorlardı. Denizli çıkışında maalesef acı kaza oldu" dedi.