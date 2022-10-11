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Giriş Tarihi: 12.10.2022

Kumaş topları arasından 1.5 ton marihuana çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kumaş topları arasından 1.5 ton marihuana çıktı
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yurt dışından Türkiye'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Meksika'dan İstanbul Ambarlı Limanı'na konteynerle yüksek miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını tespit eden ekipler, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip yaptı. Ardından Ambarlı Limanı'na yanaşan konteynır gemiye operasyon düzenledi. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda gemideki bir konteynerde 156 top kumaşın arasına zulalanmış 1 ton 580 kilo 640 gram marihuana ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan H.S., C.A., M.U., Z.Ö. ile M.S.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kumaş topları arasından 1.5 ton marihuana çıktı
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