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Giriş Tarihi: 15.08.2026

Kuran kurslarında mezuniyet sevinci

SABAH
Kuran kurslarında mezuniyet sevinci
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 6 Temmuz'da başlayan yaz Kuran kursları dün tamamlandı. Kurslara katılan çocuklara çeşitli hediyeler verilerek eğitim dönemi tamamlanmış oldu. İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Şehit Kamil Balkan Camisi İmamı Ahmet Uğur Yılmaz, Kuran kurslarını çocukların dini ve manevi gelişimlerinin yanı sıra sosyal becerilerinin desteklenme açısından oldukça verimli geçtiğini dile getirdi. Siyer, Kuran, dini değerlerden oluşan eğitimler, yurt genelinde 6 hafta boyunca devam etti.
#DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI #İSTANBUL #BAYRAMPAŞA

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Kuran kurslarında mezuniyet sevinci
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