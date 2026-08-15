Kuran kurslarında mezuniyet sevinci

Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından 6 Temmuz'da başlayan yaz Kuran kursları dün tamamlandı. Kurslara katılan çocuklara çeşitli hediyeler verilerek eğitim dönemi tamamlanmış oldu. İstanbul
'un Bayrampaşa
ilçesine bağlı Şehit Kamil Balkan Camisi İmamı Ahmet Uğur Yılmaz, Kuran kurslarını çocukların dini ve manevi gelişimlerinin yanı sıra sosyal becerilerinin desteklenme açısından oldukça verimli geçtiğini dile getirdi. Siyer, Kuran, dini değerlerden oluşan eğitimler, yurt genelinde 6 hafta boyunca devam etti.