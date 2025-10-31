Kuran öğrettiği camiden uğurlandı

Çöken binada hayatlarını kaybeden Levent ve Emine Bilir ile çocukları Muhammed Emir Bilir (12) ve Nisa Bilir (14) için dün ikindi namazını müteakip, Emine Bilir'in Kuran öğretmenliği yaptığı Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii'nde tören düzenlendi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kocaeli Valisi İlhan Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da katıldığı törenin ardından aile, Gebze merkez mezarlığında toprağa verildi. Ailesini kaybettiğinden habersiz olan 18 yaşındaki Dilara Bilir ise cenaze törenine katılmadı.