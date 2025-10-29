Haberler Yaşam Haberleri KURLUŞ ORHAN ŞAHİNŞAH BEY: Barış Falay kimdir, kaç yaşında, hangi projelerde yer aldı?
Giriş Tarihi: 29.10.2025 19:48

KURLUŞ ORHAN ŞAHİNŞAH BEY: Barış Falay kimdir, kaç yaşında, hangi projelerde yer aldı?

ATV'nin merakla beklenen dizisi Kuruluş Orhan'da yer alan Barış Falay, canlandırdığı Şahinşah Bey karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler, hem tarihteki Şahinşah Bey'in kim olduğunu ve karaktere hayat veren ünlü oyuncu Barış Falay'ın kariyerini araştırmaya başladı. Peki tarihin gizemli figürü Şahinşah Bey tarihte kimdir, Barış Falay hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Kuruluş Orhan dizisindeki karakterler, tarihin tozlu sayfalarını aralıyor. Şahinşah Bey karakteri de bu isimler arasında yer alıyor. Dizinin takipçileri ekran başında yerini alırken oyuncuları ve karakterler merak konusu. İşte, Şahinşah Bey ve Barış Falay hakkında tüm merak edilenler:

ŞAHİNŞAH BEY KİMDİR?

Osman Bey'in can yoldaşı. Sözünü esirgemez asla geri adım atmaz. Onun için gelenek asla yanılmaz; yenilikse maceradır şeklinde tanımlanan Şahinşah Bey tarihte bir Türk Beyi olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.

BARIŞ FALAY KİMDİR?

9 Nisan 1972, Balıkesir doğumlu Barış Falay'n ailesinin kökenleri Bosna, Girit ve Orta Asya'ya dayanır.

Babasının memuriyeti dolayısıyla Ankara, Diyarbakır gibi birçok ilde yaşadı. Kocatepe Mimar Kemal Lisesinin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Oyuncu Esra Ronabar ile 7 Temmuz 2006 tarihinde evlenen Barış Falay'ın "Rüzgar Mavi" (d. 2009) adında bir oğlu vardır.

Son olarak, Ömer dizisinde "Reşat" karakterini canlandırmıştır.

OYNADIĞI DİZİLER

1995Çiçek Taksi

2001Bizim Çocuklarımız

2002Tatlı Hayat

Yarım Elma

Kuzenlerim

Dadı

2004-2006Aliye

2006Bebeğim

2008Çemberin Dışında

2009İstanbul Çocukları

2009-2011Ezel

2011-2012Al Yazmalım

2013-2015Medcezir

2015-2017Paramparça

2020-2021Menajerimi Ara

2023-2024Ömer

