Kurşun karşılığı pizza

Sosyal medya üzerinden eleman temin eden Daltonlar suç örgütünün, gençleri ve çocukları tuzağa düşürerek nasıl suç dünyasına çektiği, bir iş yerini kurşunlayan ve yakalanan 16 yaşındaki A.B.'nin ifadesiyle ortaya çıktı. A.B. ifadesinde, Daltonlar'ın kendilerine 20 bin lira vereceklerini söyleyip vermediklerini belirterek, "Bizi Esenler'deki bir adrese yerleştirdiler. Sözü verilen 20 bin lira parayı alamadık. Bir uygulama üzerinden bize pizza ve yemek söylediler. Üç gün boyunca bu adreste kaldık. Daha sonra polisler bizi gözaltına aldı" dedi.