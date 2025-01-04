Kurtuba Camii İspanya’nın sembolü oldu

İspanya'nın en önemli sembol yapısı Kurtuba Camii oldu. İspanyol şirket Iglu Cruises'ın yaptığı araştırmaya göre, her yıl 2 milyon turistin ziyaret ettiği Kurtuba Camii, Barcelona'daki Sagrada Familia ve Granada'daki El Hamra Sarayı'nı geride bırakarak İspanya'nın sembol yapısı oldu. Vizigotlar tarafından inşa edilen kilisenin 786 yılında Endülüs Emevileri tarafından camiye dönüştürülmesinin ardından bölgeyi yeniden fetheden Hıristiyanlar tarafından 1236 yılında katedrale dönüştürülen yapı, "Batı'daki en önemli İslam mimarisi eser" olarak 1984'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmişti. Yıllardır sadece Katoliklerin ibadetine açık tutulan Kurtuba Camii, Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılıp cami olarak ibadete açılması kararının ardından aslına dönüştürülmesiyle gündeme gelmişti.