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Giriş Tarihi: 15.3.2024

Kurtuluş Savaşı kahramanına saygısızlık

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
Kurtuluş Savaşı kahramanına saygısızlık
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dönemin belediye başkanı, şimdi ise AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel tarafından yaptırılan Şehit Şerife Bacı Parkı, magandaların saldırısına uğradı. Magandalar, Kurtuluş Savaşında Kastamonu'dan İnebolu'ya cephane taşırken, bebeğini ve mermileri korumak uğruna donarak hayatını kaybeden Şerife Bacı'nın adının yazdığı ve yaşadıklarının anlatıldığı tabelayı parçaladı. Buna büyük tepki gösteren Tüm Kastamonulular Derneği (TÜMKASDER) Başkanı Rasim Gürsoy, "Bunu yapanlarda vicdan, insanlık ve vatan sevgisi kalmamış. Bu Vatanın bağımsızlığı ve özgürlüğü için canını hiçe saymış, küçücük bebeğini ve mermileri korumak için donarak şehit olmuş Şerife Bacı'nın hatırasına saldıranlar bu vatanın evladı olamaz" dedi.
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Kurtuluş Savaşı kahramanına saygısızlık
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