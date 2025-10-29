Haberler Yaşam Haberleri KURULUŞ ORHAN NİLÜFER HATUN: Mahassine Merabet kimdir, nereli, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 29.10.2025 19:46

KURULUŞ ORHAN NİLÜFER HATUN: Mahassine Merabet kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kuruluş Osman’ın devamı niteliğinde olacak Kuruluş Orhan dizisi, 29 Ekim’de ATV’de başlıyor. Dizide Orhan Bey’in eşi Nilüfer Hatun’a hayat veren Mahassine Merabet’in hayatı araştırılıyor. Peki, Mahassine Merabet kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte başarılı oyuncunun biyografisi ve rol aldığı yapımlar...

KURULUŞ ORHAN NİLÜFER HATUN: Mahassine Merabet kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bozdağ Film tarafından hazırlanan Kuruluş Orhan dizisi, 29 Ekim'de ATV'de izleyiciyle buluşuyor. Dizide Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun rolünü üstlenen Mahassine Merabet'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Mahassine Merabet kimdir, kaç yaşında ve hangi projelerde yer aldı? Nilüfer Hatun tarihte kimdir? İşte detaylar...

MAHASSİNE MERABET KİMDİR?

Fas'ta 24 Ocak 1999 tarihinde dünyaya gelen Mahassine Merabet, çocukluk ve gençlik yıllarını kendi memleketinde geçirdi. Eğitim hayatına Fas'ta başlayan Merabet, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra Muhammed V Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye taşınan Merabet, İstanbul'daki özel bir üniversitede Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisansını yaptı.

MAHASSİNE MERABET HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

Oyunculuk kariyerine 2022 yılında Kanal 7 ekranlarında yayımlanan Esaret dizisinde canlandırdığı Hira karakteriyle adım atan Mahassine Merabet, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Merabet, Arapça, Türkçe ve Fransızca dillerini akıcı bir şekilde konuşabilmektedir.

NİLÜFER HATUN'UN TARİHTEKİ YERİ NEDİR?

Orhan Bey'in hanımı olup hayatı hakkındaki bilgiler, ilk Osmanlı kaynaklarından Âşıkpaşazâde ve onu aynen tekrarlayan Neşrî'ye dayandırılır. Bu kaynaklarda Bursa civarındaki Yarhisar tekfurunun kızı olarak geçer ve adı Lülüfer (Ülüfer) şeklinde de belirtilir. Bazı araştırmalarda asıl adının Holophira (Olivera) olduğu ve Nilüfer isminin bundan geldiği ileri sürülür. Ancak Türkçe'ye Farsça'dan geçen nilüfer kelimesi de Grekçe asıllıdır.

ARKADAŞINA GÖNDER
KURULUŞ ORHAN NİLÜFER HATUN: Mahassine Merabet kimdir, nereli, kaç yaşında?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz