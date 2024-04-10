Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 10 Nisan 2024 ATV yayın akışı

Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok sorularının yanıtı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer'in yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi 5. sezonuyla da reytinglerin zirvesinde yer alıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan yapımın yeni bölümü 10 Nisan Çarşamba ATV yayın akışı listesinde yer almıyor. Bu sebeple Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Kuruluş Osman bugün var mı, yeni bölüm neden yok, 156. Bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 10 Nisan 2024 ATV yayın akışı ve tüm detaylar…