Haberler Yaşam Haberleri Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 10 Nisan 2024 ATV yayın akışı
Giriş Tarihi: 10.4.2024 16:55

Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 10 Nisan 2024 ATV yayın akışı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, her çarşamba akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Ancak Bozdağ Film imzalı tarihi yapım, 10 Nisan 2024 ATV yayın akışı Çarşamba listesinde yer almıyor. Bu noktada Kuruluş Osman bugün neden yok, 156. bölüm ne zaman yayınlanacak soruları gündeme geldi. 10 Nisan 2024 ATV yayın akışı yanı sıra Kuruluş Osman 156. Bölüm tarihi sorgulanmaya başladı. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar.

Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 10 Nisan 2024 ATV yayın akışı

Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok sorularının yanıtı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer'in yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi 5. sezonuyla da reytinglerin zirvesinde yer alıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan yapımın yeni bölümü 10 Nisan Çarşamba ATV yayın akışı listesinde yer almıyor. Bu sebeple Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Kuruluş Osman bugün var mı, yeni bölüm neden yok, 156. Bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 10 Nisan 2024 ATV yayın akışı ve tüm detaylar…

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Her Çarşamba günü ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan Kuruluş Osman dizisinin akıbeti merak konusu oldu.

10 Nisan 2024 ATV yayın akışı listesine göre Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

Onun yerine dizi saatinde Örümcek Adam: Eve Dönüş adlı yabancı film izleyicilerle buluşacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Bayram tatilinde dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmiyor.

Bu hafta Ramazan Bayramı tatili olması sebebiyle Kuruluş Osman dizisi de bir hafta ara verdi.

KURULUŞ OSMAN 156. BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi belli oldu.

Bozdağ Film imzalı dizi, 17 Nisan 2024 Çarşamba akşamı 156. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

ATV YAYIN AKIŞI | 10 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA

06:20 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Akıncı Çizgi Dizi

10:30 Akıncı Çizgi Dizi

11:00 Senin Hikayen - Yerli Sinema

12:50 Oscar Çöllerde - Yabancı Sinema

13:00 aTV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş - Yabancı Sinema

22:40 Gerçek Kahraman - Yabancı Sinema

01:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş - Yabancı Sinema

03:40 Mutfak Bahane

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey bütün ahalisini toplamıştır. Gündüz Bey'i kurtaracaklardır. Osman Bey, İmren Tegin'i alt edip Gündüz Bey'i kurtarmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

Osman Bey bir yanda İmren Tegin'e hamle yapacakken öte yandan Uç Pazar'ı kurtarmak için harekete geçer.

Osman Bey Uç Pazar'a yeniden Germiyan sancağını astırır. Bu zafer Germiyan ve Kayı arasındaki ilişkileri nasıl etkileyecektir?

Osman Bey, Alaeddin Bey'i karşısına alıp ondan bir fedakarlık yapmasını ister. Ağabeyi Orhan, beyliklerinin ikbali için gereken fedakarlığı yapmıştır. Şimdi fedakarlık sırası Alaeddin'dedir.

Holofira, son vedadan sonra neden yeniden obaya gelmiştir?

Orhan, Holofira'nın gelişinden haberdar olacak mıdır?

İmren Tegin, Osman Bey'i yok etme planını yaparken Osman Bey ise Atranos Kalesi'ni fetih için hamlesini yapar.

İmren Tegin'i ele geçiren Osman Bey onu öldürecek midir?

ARKADAŞINA GÖNDER
Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 10 Nisan 2024 ATV yayın akışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA