Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 10 Nisan 2024 ATV yayın akışı

Kuruluş Osman bu akşam var mı yok mu, neden yok sorularının yanıtı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer'in yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi 5. sezonuyla da reytinglerin zirvesinde yer alıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan yapımın yeni bölümü 10 Nisan Çarşamba ATV yayın akışı listesinde yer almıyor. Bu sebeple Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Kuruluş Osman bugün var mı, yeni bölüm neden yok, 156. Bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 10 Nisan 2024 ATV yayın akışı ve tüm detaylar…
KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
Her Çarşamba günü ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan Kuruluş Osman dizisinin akıbeti merak konusu oldu.
10 Nisan 2024 ATV yayın akışı listesine göre Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.
Onun yerine dizi saatinde Örümcek Adam: Eve Dönüş adlı yabancı film izleyicilerle buluşacak.
KURULUŞ OSMAN 156. BÖLÜM NE ZAMAN?
Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi belli oldu.
Bozdağ Film imzalı dizi, 17 Nisan 2024 Çarşamba akşamı 156. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
ATV YAYIN AKIŞI | 10 NİSAN 2024 ÇARŞAMBA
06:20 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Akıncı Çizgi Dizi
10:30 Akıncı Çizgi Dizi
11:00 Senin Hikayen - Yerli Sinema
12:50 Oscar Çöllerde - Yabancı Sinema
13:00 aTV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş - Yabancı Sinema
22:40 Gerçek Kahraman - Yabancı Sinema
01:00 Örümcek Adam: Eve Dönüş - Yabancı Sinema
03:40 Mutfak Bahane
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ
Osman Bey bütün ahalisini toplamıştır. Gündüz Bey'i kurtaracaklardır. Osman Bey, İmren Tegin'i alt edip Gündüz Bey'i kurtarmak için nasıl bir hamle yapacaktır?
Osman Bey bir yanda İmren Tegin'e hamle yapacakken öte yandan Uç Pazar'ı kurtarmak için harekete geçer.
Osman Bey Uç Pazar'a yeniden Germiyan sancağını astırır. Bu zafer Germiyan ve Kayı arasındaki ilişkileri nasıl etkileyecektir?
Osman Bey, Alaeddin Bey'i karşısına alıp ondan bir fedakarlık yapmasını ister. Ağabeyi Orhan, beyliklerinin ikbali için gereken fedakarlığı yapmıştır. Şimdi fedakarlık sırası Alaeddin'dedir.