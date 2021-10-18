Kuşadası’nda kavga: 1 genç hayatını kaybetti

Kuşadası ilçe merkezinde 16 yaşındaki Boran Sönmez, henüz bilinmeyen bir nedenle kendi yaşıtı olduğu belirtilen bir başka çocukla tartıştı. Kavgada, Boran Sönmez kalbinden bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan Boran'ı kurtarmak için önce yanındaki arkadaşları yardım etti.

Çevredekiler durumu 112'yi ihbar ederek yardım istedi. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri henüz 16 yaşındaki genci kurtarmak için seferber oldu. Ancak tüm çabalara rağmen Boran Sönmez kurtarılamadı.

Polis ekipleri kendisi de çocuk olduğu belirtilen şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Acı haberi duyup olay yerine gelen Boran Sönmez'in yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.