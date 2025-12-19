Antalya’da kahreden olay! Kusmuğunda boğularak hayatını kaybetti!

Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan oto tamircisi Tanverdi Salmanov dün gece rahatsızlanarak, kusmaya başladı. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kalbinin durduğu belirlenen Salmanov, kalp masajı yapılarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

ALANYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Oğlunun ölüm haberi ile yıkılan baba Nebi Salmanov, oğlunun uyuduktan 30 dakika sonra kustuğunu belirterek boğularak hayatını kaybettiğini söyledi. Salmanov'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na morgunda yapılan otopsinin ardından Alanya'da toprağa verileceği kaydedildi. Acılı baba, "Allah kimseye böyle bir ölüm vermesin. Çok üzgünüz" dedi.