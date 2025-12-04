Kütahya’da ahşap evde feci yangın: Anne öldü kızı hastanede!

Acı yangın, Sultanbağı Mahallesi Gediz Caddesi'nde ahşap bir evde meydana geldi. Çıkan yangında 85 yaşındaki Zekiye Sarı yaşamını yitirirken, kızı Ayşe Sarı'nın küçük sıyrıklarla kurtulduğu öğrenildi. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, ahşap evdeki alevleri kontrol altına alarak söndürdü.