Haberler Yaşam Haberleri Kütahya’da ahşap evde feci yangın: Anne öldü kızı hastanede!
Giriş Tarihi: 4.12.2025 08:57

Kütahya’da ahşap evde feci yangın: Anne öldü kızı hastanede!

Kütahya’nın üzerinde meydana gelen yangında bir kişi hayatını kaybetti. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, anne ve kızının yaşadığı iki katlı ahşap evde başladı.

İHA Yaşam
Kütahya’da ahşap evde feci yangın: Anne öldü kızı hastanede!

Acı yangın, Sultanbağı Mahallesi Gediz Caddesi'nde ahşap bir evde meydana geldi. Çıkan yangında 85 yaşındaki Zekiye Sarı yaşamını yitirirken, kızı Ayşe Sarı'nın küçük sıyrıklarla kurtulduğu öğrenildi. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, ahşap evdeki alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

ANNE ÖLDÜ KIZI HASTANEDE

Ekiplerin incelemesi sonucunda Zekiye Sarı'nın yangın sırasında hayatını kaybettiği kesinleşti. Yaralı olarak kurtulan Ayşe Sarı, ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kütahya’da ahşap evde feci yangın: Anne öldü kızı hastanede!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz