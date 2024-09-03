Kütahya’da babasının 3 gün önce hediye ettiği otomobille kaza yapan Mehmet Ali, yaşamını yitirdi

Kaza, 1 Eylül'de saat 22.00 sıralarında, Emet ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Mehmet Ali Güler'in kontrolünü yitirdiği 43 FF 137 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle duvar yıkılırken, Güler otomobilde sıkıştı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı Güler, ambulansla kaldırıldığı Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ameliyat edilip, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Güler, bu sabah tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

"KAZADAN 3 GÜN ÖNCE BABASI HEDİYE ETMİŞTİ"

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, Mehmet Ali Güler'in 2 ay önce Ankara'daki birliğinde vatani görevini tamamlayıp memleketine döndüğü ve babasının kazadan 3 gün önce otomobil hediye ettiği öğrenildi.Mehmet Ali Güler, Emet ilçesi Kırgıl köyünde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.