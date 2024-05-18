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Giriş Tarihi: 18.5.2024 04:05

Kütahya'da cip kafeye daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Kütahya’da ters yöne girip sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, yol kenarındaki kafeye daldı. Sürücü kaza sonrası kaçarken, kafedeki 1’i ağır 2 müşteri yaralandı

DHA
Kütahya’da cip kafeye daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerine Börekçiler Mahallesi, Ahi Erbasan Caddesi'nde meydana geldi. İ.B. yönetimindeki cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kafeye daldı. Kazanın ardından sürücü İ.B. yaya olarak kaçtı.

Kazada, kafe müşterisi Muhammet Burhan Demiral (29) ile Alime Dayan (25) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ali Dayan'ın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Polis, kazanın ardından kaçan sürücü İ.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kütahya'da cip kafeye daldı: 1’i ağır 2 yaralı
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