Haberler Yaşam Haberleri Kütahya'da eski eş dehşeti! Sokak ortasında defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı: Polis saldırganın peşinde
Giriş Tarihi: 25.08.2026 09:07 Son Güncelleme: 25.08.2026 09:27

Kütahya'da eski eş dehşeti! Sokak ortasında defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı: Polis saldırganın peşinde

Kütahya'da Ç.Y., sokakta tartıştığı eski eşi S.Y.’yi bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırılırken, olay anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

DHA Yaşam
Kütahya’da eski eş dehşeti! Sokak ortasında defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı: Polis saldırganın peşinde
  • ABONE OL

Kütahya'nın Bahçelievler Mahallesi'nde olay meydana geldi. Ç.Y., sokakta tartıştığı eski eşi S.Y.'yi bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

AĞIR YARALANAN KADIN MARKETE SIĞINDI

Ağır yaralanan S.Y., çevredeki bir markete sığındı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.Y., ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAÇTIĞI ARAÇ BULUNDU, BIÇAK ELE GEÇİRİLDİ

Olayın ardından 43 ADS 902 plakalı araçla kaçtığı belirlenen şüpheli Ç.Y.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırmada şüphelinin aracı, Bahçelievler Mahallesi Başkent Sokak'ta bulundu. Araçta yapılan incelemede olayda kullandığı bıçak ele geçirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

BIÇAKLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ç.Y. ile S.Y.'nin birlikte yürüdüğü, ardından şüphelinin eski eşini bıçakla yaraladığı anlar yer aldı.

Kütahya'da dehşet anları kamerada: Eski eşinin sokakta bıçakladığı kadın ağır yaralandı! | Video

SALDIRGAN ARANIYOR

Polis ekiplerinin olay yerinden kaçan Ç.Y.'yi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
#KÜTAHYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kütahya'da eski eş dehşeti! Sokak ortasında defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı: Polis saldırganın peşinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA