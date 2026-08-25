Kütahya’da eski eş dehşeti! Sokak ortasında defalarca bıçaklanan kadın ağır yaralandı: Polis saldırganın peşinde

AĞIR YARALANAN KADIN MARKETE SIĞINDI

Ağır yaralanan S.Y., çevredeki bir markete sığındı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.Y., ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.