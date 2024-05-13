Kütahya’da koca dehşeti: Eşini omzundan bıçakladı!

Sol kürek kemiğinin altından bıçaklandığı belirlenen A.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. O.A. ise ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.