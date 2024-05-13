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Giriş Tarihi: 13.5.2024 20:04

Kütahya'da koca dehşeti: Eşini omzundan bıçakladı!

Kütahya'da korkunç bir olay yaşandı. 43 yaşındaki O.A., tartıştığı eşi A.A.'yı (38) omzundan bıçakladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, kocası ise gözaltına alındı.

DHA
Kütahya’da koca dehşeti: Eşini omzundan bıçakladı!

Kanlı olay, saat 15.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Küpeli Sokak'taki 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. O.A. ile eşi A.A. arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. O.A., mutfaktan aldığı bıçakla eşini omzundan yaraladı. Sesleri duyan binadakilerin ihbarıyla adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sol kürek kemiğinin altından bıçaklandığı belirlenen A.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. O.A. ise ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kütahya'da koca dehşeti: Eşini omzundan bıçakladı!
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