Kütahya’da uyuşturucu operasyonu! Yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi

Giriş Tarihi: 13.8.2025 10:23 Son Güncelleme: 13.8.2025 10:26

Kütahya'da ekipler tarafından durdurulan bir araçta 7.952 içimlik kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

İHA
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 7.952 içimlik bonzai ele geçirdi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan takip sonucu durdurulan araçta bulunan şahsın üst aramasında, 3 parça halinde yaklaşık 7.952 içimlik kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

