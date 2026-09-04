Kütüphanelerde yeşil dönüşüm

İklim değişikliğinin etkileri giderek daha belirgin hale gelirken çevre dostu uygulamalar yaşamın farklı alanlarına yayılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı da halk kütüphanelerini yeşil dönüşümün merkezlerinden biri haline getirmek için çalışma yürütüyor. Türkiye genelinde 1300'ün üzerinde halk kütüphanesi bulunuyor. "Yeşil kütüphane" anlayışıyla binaların ekolojik ayak izinin mümkün olduğunca azaltılması ve kullanıcıların doğayla uyumlu bir yaşam biçimine ilişkin farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor. Türkiye'deki sürdürülebilir kütüphane anlayışının öne çıkan örneklerinden biri İstanbul'daki Rami Kütüphanesi
oldu. Rami Kütüphanesi, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) tarafından düzenlenen 2026 Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde "Büyük Ölçekli Proje" kategorisinde dünya birinciliğine layık görüldü.
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Mete Efendioğlu - Editör