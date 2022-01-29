’Kütüphanesiz köy okulu kalmasın’ diye yola çıkan avukat, 23 kütüphane yaptırdı

Kendisinin de zorluklarla büyüdüğünü anlatan Mutlu, "Özellikle kırsaldaki çocuklarımızın elinden tutmak için yola çıktık. Çünkü onların buna daha çok ihtiyacı var. Maddi durumları zor olan köyler var. Şehit savcımız Muhammed Fatih Safitürk adına Mardin'in Derik ilçesinde bir kütüphane açtık. İstanbul'da terör örgütü DHKP-C tarafından şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz adına da daha önce görev yaptığı Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde kütüphane açtık. Böylelikle şehitlerimiz anılarını da yaşatmak istiyoruz.

ARALARINDAN, NEDEN SELÇUK BAYRAKTARLAR ÇIKMASIN

Buralarda okuyan çocuklarımızın bir kıvılcım olup ülkemize faydalı birer birey olmasını istiyoruz. Aralarından, neden bir mühendis, doktor, öğretmen, ülkemizin kaderini değiştiren bir tane daha Selçuk Bayraktar çıkmasın.

Bu çocuklarımız okuyacak ve onlarda birilerinin okumasına vesile olacak. Yeni kütüphanelerin yapımı, vatandaşların da kitap desteğiyle devam ediyor. Önümüzdeki eğitim-öğretim sezonuna kadar inşallah kütüphanesiz okulumuz kalmayacak" dedi.