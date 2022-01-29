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Giriş Tarihi: 29.1.2022 09:43

'Kütüphanesiz köy okulu kalmasın' diye yola çıkan avukat, 23 kütüphane yaptırdı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
’Kütüphanesiz köy okulu kalmasın’ diye yola çıkan avukat, 23 kütüphane yaptırdı

Karaman'da 10 yıldır avukatlık yapan Hüseyin Mutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi'nden etkilenerek, 2 yıl önce özellikle köylerdeki okullarda kütüphane açmak için yola çıktı. İşçi bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Mutlu, ilk kütüphanesini Ermenek ilçesine bağlı Ardıçkaya köyünde açtı. Bugüne kadar 19'u köyde 4'ü de kent merkezinde olmak üzere 23 kütüphaneyi kuran mutlu, bunun yanı sıra fen sınıfı, atölyeler ve hatta ihtiyaç olması halinde okulun masa, sıra, dolap gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Kendisinin de zorluklarla büyüdüğünü anlatan Mutlu, "Özellikle kırsaldaki çocuklarımızın elinden tutmak için yola çıktık. Çünkü onların buna daha çok ihtiyacı var. Maddi durumları zor olan köyler var. Şehit savcımız Muhammed Fatih Safitürk adına Mardin'in Derik ilçesinde bir kütüphane açtık. İstanbul'da terör örgütü DHKP-C tarafından şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz adına da daha önce görev yaptığı Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde kütüphane açtık. Böylelikle şehitlerimiz anılarını da yaşatmak istiyoruz.

ARALARINDAN, NEDEN SELÇUK BAYRAKTARLAR ÇIKMASIN

Buralarda okuyan çocuklarımızın bir kıvılcım olup ülkemize faydalı birer birey olmasını istiyoruz. Aralarından, neden bir mühendis, doktor, öğretmen, ülkemizin kaderini değiştiren bir tane daha Selçuk Bayraktar çıkmasın.

Bu çocuklarımız okuyacak ve onlarda birilerinin okumasına vesile olacak. Yeni kütüphanelerin yapımı, vatandaşların da kitap desteğiyle devam ediyor. Önümüzdeki eğitim-öğretim sezonuna kadar inşallah kütüphanesiz okulumuz kalmayacak" dedi.

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'Kütüphanesiz köy okulu kalmasın' diye yola çıkan avukat, 23 kütüphane yaptırdı
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