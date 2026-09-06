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Giriş Tarihi: 6.09.2026 21:25 Son Güncelleme: 6.09.2026 21:41

Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Bingöl'de etkili olan kuvvetli rüzgar, kentte bazı ev ve kurumların çatıları uçurdu.

İHA
Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
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Bingöl'de aniden etkisini artıran kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin ve kurumlara ait binaların çatıları yerinden sökülerek çevreye savruldu.

Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Meydana gelen olaylarda ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bazı yapılarda maddi hasar oluştu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, "Rüzgarın değişik yönlerden hafif, öğleden sonra kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir" denildi.

#BİNGÖL

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Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
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