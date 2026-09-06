Bingöl'de aniden etkisini artıran kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin ve kurumlara ait binaların çatıları yerinden sökülerek çevreye savruldu.

Kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Meydana gelen olaylarda ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bazı yapılarda maddi hasar oluştu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, "Rüzgarın değişik yönlerden hafif, öğleden sonra kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir" denildi.