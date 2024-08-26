Kuyu 2 kişiye mezar oldu

Adana'nun Feke ilçesinde su kuyusunun arızalı su pompasını tamir etmek için kuyunun içine giren Eyüp Bircan (60) ile Bilal Arkın (60) hayatını kaybetti.

SU POMPASI ARIZALANDI

Olay ilçeye bağlı Şahmuratlı Mahallesi Çokça mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre su kuyusunun pompası arızalandı. Bilal Arıkan pompayı tamir etmek için kuyunun içine girdi ancak bir daha kuyudan çıkamadı. Bunu üzerine Eyüp Bircan, yardım amaçlı kuyuya girdi. Bircan'da kuyudan çıkamayınca çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri kuyuya girip Arkın ve Bircan'ı çıkarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda kuyuya giren iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.