Kuyumcu esnafı silahlı üç soyguncuya direndi altınlarını çaldırmadı

Soygun girişim olayı dün öğle saatlerine doğru Merkez Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Adem Polat sabah dükkanı açtıktan sonra ürünleri vitrine yerleştirmeye başladı. Bu sırada mola veren Polat, tezgahın önüne geldiği sırada kapüşonlu ve cerrahi maskeli bir kişi içe girerek doğrudan Polat'ın yanına yöneldi. Hemen arkalarından giren kapüşonlu ve cerrahi maskeli iki kişiden biri elindeki silahı kuyumcuya yöneltti. Kuyumcunun bağırarak silahlı kişiyi ittirmesi üzerine panikleyen soyguncular iş yerinden koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcu dükkanı ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



"HERHANGİ BİR ŞEY ALAMADILAR"



Soygun girişimine direnen kuyumcu amcasının büyük cesaret örneği sergilediğini belirten Murat Polat, "Sabah amcam ürünleri yerleştirirken mola veriyor. Tek başınayken bir kişi oyalamak için yanına gelip iki kişi bir anda silahla içeri giriyor. O sırada amcam bağırıp silahın üstüne atlayınca bir anda panik yaşayıp amcamı ittikten sonra kaçıp gidiyorlar. Herhangi bir şey alamadılar" dedi.