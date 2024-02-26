İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 9 ve 11 Ocak'ta Eyüpsultan ile Beylikdüzü'nde yaşanan iki ayrı kuyumcu hırsızlığına ilişkin çalışma yürüttü. Yapılan incelemede iki iş yerinden 8 milyon 500 bin lira değerinde altın çalındığını belirleyen ekipler, olaydan iki gün sonra şüphelilerden birini yakaladı. Çalışmaların devamında kimlikleri belirlenen diğer 3 şüpheli de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile 112 fişek ele geçirildi.

HIRSIZLAR TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan şüphelilerin kuyumcudan yaptıkları hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntüde, kapüşon ve maskeyle yüzünü gizleyen şüphelilerin, demir kesme makasıyla kepengin kilidini kırıp iş yerine girmeleri, tezgahtaki altınları torbaya doldurduktan sonra kaçmaları yer aldı.







Kuyumcu hırsızları yakalandı 2 iş yerinden tam 8.5 milyon çaldılar | Video