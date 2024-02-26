Haberler Yaşam Haberleri Kuyumcu hırsızları yakalandı 2 iş yerinden tam 8.5 milyon çaldılar
Giriş Tarihi: 26.2.2024 11:30 Son Güncelleme: 26.2.2024 11:51

Kuyumcu hırsızları yakalandı 2 iş yerinden tam 8.5 milyon çaldılar

İstanbul'da kuyumcuların kepenklerini zorla açıp içeri girdikten sonra yanlarında getirdikleri çöp poşetlerine doldurdukları altınları çalan 4 hırsız yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüphelilerin 2 ayrı olayda toplamda 8.5 milyonluk soygun iki ayrı kuyumcudan 8 milyon 500 bin lira değerinde altın çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kuyumcu hırsızları yakalandı 2 iş yerinden tam 8.5 milyon çaldılar

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 9 ve 11 Ocak'ta Eyüpsultan ile Beylikdüzü'nde yaşanan iki ayrı kuyumcu hırsızlığına ilişkin çalışma yürüttü. Yapılan incelemede iki iş yerinden 8 milyon 500 bin lira değerinde altın çalındığını belirleyen ekipler, olaydan iki gün sonra şüphelilerden birini yakaladı. Çalışmaların devamında kimlikleri belirlenen diğer 3 şüpheli de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile 112 fişek ele geçirildi.

HIRSIZLAR TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan şüphelilerin kuyumcudan yaptıkları hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntüde, kapüşon ve maskeyle yüzünü gizleyen şüphelilerin, demir kesme makasıyla kepengin kilidini kırıp iş yerine girmeleri, tezgahtaki altınları torbaya doldurduktan sonra kaçmaları yer aldı.



Kuyumcu hırsızları yakalandı 2 iş yerinden tam 8.5 milyon çaldılar | Video

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Kuyumcu hırsızları yakalandı 2 iş yerinden tam 8.5 milyon çaldılar
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