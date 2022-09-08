Kuzen cinayetinde cenaze geniş güvenlik önlemleri altında teslim edildi

Antalya'da 3 kuzenin pastanede az, çok çalıştın kavgasında az çalışmakla suçlanan Ali Gönül (22) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Uğurcan Uğuz'un (19), cenazesi yüzlerce polisin güvenlik önlemleri altında alındı. Akşam saatlerinden Kahramanmaraş'tan gelen ailesine talihsiz gencin cansız bedeni teslim edildi. Cenazenin alınışı sırasında çevik kuvvet, yunus timleri ve cinayet masası ekipleri ikinci bir olay çıkmaması için olan üstün caba harcadı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kahramanmaraş'tan gelen Uğurcan Uğuz'un ailesi ve üst araması kontrolden geçilerek Adli Tıp Kurumu'na alındı. Ekipler içerde olay çıkmaması için uğraştı. Oğullarının kaybeden aile, yakınlarının yardımı ile ayakta durdu. Gece alınan cenaze kara yolu ile Kahramanmaraş'a götürüldü. Polis Antalya ve Kahramanmaraş'ta olayın kan davasına dönüşmemesi için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ali Gönül'ün ağır yaraladığı bir diğer kuzeni Yusuf Karataş'ın (19) ise hayati tehlikesi devam ediyor. Doktorlar iç kanaması süren Karataş'ın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiğini kaydetti. Kahramanmaraş'tan gelen Yusuf Karataş'ın ailesi ise yoğun bakım ünitesi önünden ayrılmıyor. Çocuklarının yaşaması için dua ediyor.

TUTUKLANDI

Öte yandan emniyette sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Ali Gönül çelek yelek ile adliyeye sevk edildi. Polisin kimseye göstermediği cinayet zanlısı adliye içinde ikinci bir cinayete karşı özel olarak korundu. Tutuklama kararının ardından cezaevine teslim edildi. Ali Gönül'ün ifadesinden yaşananlardan dolayı çok pişman olduğunu söylemesi dikkat çekti.

OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU

Önceki gece Antalya'nın Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde bir pastanede başladı. 3 kuzenin az çok az çok çalıştın tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Pastanede başlayan olay 6022 sokağa taştı. Az çalışmakla suçlanan ve amcalarına şikayet edilen Ali Gönül, Güneş Mahallesi 6022 sokakta kuzeni Uğurcan Uğuz'u kalbinden bıçakladı. Ardından ikinci kuzeni Yusuf Karataş'a saldırdı. İki kuzen kanlar içinde yere yığıldı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cinayet yerine gelen ekipler ağır yaralı Oguzcan Uğuz ve Yusuf Karataş'ı pastaneye kaldırdı. Kepez Devlet Hastanesi Acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen Uğurcan Uğuz'u kurtarılamamıştı.