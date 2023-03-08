Kuzen faciası

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde önceki akşam avukat Nedim Oğuz (36) idaresindeki otomobil, Fahri Oğuz (32) idaresindeki motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, motosiklet ve üzerinde bulunan Fahri Oğuz ile kardeşi Tevfik Oğuz (26) 30 metre savrularak şarampole yuvarlandı. Feci kazada Tevfik Oğuz olay yerinde hayatını kaybederken, ağabeyi Fahri Oğuz ise ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.Yaralı Fahri Oğuz, Gazipaşa Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Aracını olay yerinde bırakıp kaçan sürücü Nedim Oğuz'un motosiklette bulunan iki kardeşin amcasının oğlu olduğu ortaya çıktı. Otomobilde yapılan araştırmada ise boş alkol şişeleri bulundu.