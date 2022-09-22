Kuzenlerin kavgası can aldı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, akraba olan iki aile dedikodu yüzünden birbirine küstü. Bu ailelerin çocuklarından H.T. (17) ile teyzesinin oğlu Berat Yüce (20), geçen salı mahallede karşılaşınca aralarında başlayan tartışma ve küfürleşme, kavgaya dönüştü. Bu sırada üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran H.T. kuzenini kalbinden bıçaklayıp kaçtı. Vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Yüce, kurtarılamadı. Yakalanan zanlı, çıkarıldığı ardiyede tutuklanırken Berat Yüce ise otopsinin ardından toprağa verildi.