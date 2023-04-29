Kuzey Ege’de ilk kez Marlin balığı yakalandı

Arkadaşları ile balığa çıkan profesyonel olta balıkçısı Özdemir'in dürbün ile gördüğü balığın peşine takıldı. Uzun takip sonucu mızrak ile balığı vurmayı başardı. Vurduğu balığı Kılıç balığı sanan Özdemir, arkadaşları ile birlikte 40 dakikalık mücadelenin ardından 50 kilogram ağırlığında, 2 metre uzunluğundaki büyük balığı teknesine çekmeyi başardı.

İLK KEZ GÖRÜLDÜ

İlker Özdemir mızrak ile vurduğu ve uzun mücadele sonucu teknesine çekmeyi başardığı balığın Marlin balığı olduğunu görünce büyük sürpriz yaşadı. Daha çok Güney Amerika sahillerinde görülen ve saatte 110 kilometre hız yapabilen Marlin balığının ilk kez Kuzey Ege'de avladığını belirten İlker Özdemir, "Nisan ve mayıs ayları kılıç balığı avlıyoruz. Dünde avlanmaya çıktı. Suyun üstünde gördüğümüz de önce kılıç balığı sandık. Takip sonucu bu balığı mızrak ile vurmayı başardık. Tekneye çekince Marlin balığı olduğunu görüce büyük sürpriz yaşadık. Bu balıklar çok hızlı balıklar" diye konuştu.