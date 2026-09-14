Kuzey Marmara Otoyolu’nda can pazarı! Jandarma zamanla yarıştı, büyük facia önlendi

Diyarbakır-İstanbul seferini yapan Metro Turizm'e ait 23 AFA 634 plakalı yolcu otobüsü, gişe bariyerlerine çarparak alev aldı. Alevlerin kısa sürede tüm aracı sarması üzerine adeta zamanla yarış başlatıldı.

4 DAKİKADA OLUŞTURULAN CAN KÖPRÜSÜ HAYAT KURTARDI

İhbarın alınmasıyla birlikte İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Otoyol Jandarma ekipleri, sadece 4 dakika gibi rekor bir sürede olay yerine intikal etti. Alev çemberine dönen otobüse saniyeler içinde müdahale eden jandarma personeli, itfaiye ekipleriyle tam bir koordinasyon içinde çalışarak araçta sıkışan vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdi. Toplam 16 yolcunun bulunduğu otobüste jandarmanın müdahalesi sayesinde 4 vatandaş kazayı yara almadan atlatırken, yaralanan 10 yolcu da süratle sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanelere sevk edildi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Alevlerin otobüsün tamamını sarmasına rağmen jandarmanın profesyonel, kararlı ve hızlı müdahalesi, otobüsteki canlı kayıp sayısının artmasını engelledi. Yaşanan feci kazada 2 vatandaşımız hayatını kaybederken, jandarma ekiplerinin olay yerindeki kriz yönetimi ve kahramanca mücadelesi daha büyük bir trajedi yaşanmasını önledi. Bölgede güvenlik önlemlerini hızla alarak trafik akışını emniyete alan jandarma ekipleri, hem soğukkanlı müdahalesi hem de gösterdiği üstün gayretle bir kez daha vatandaşın güvencesi olduğunu kanıtladı.