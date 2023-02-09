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Giriş Tarihi: 9.2.2023 18:10 Son Güncelleme: 9.2.2023 18:14

Kuzu Grup’tan kurtarma çalışmalarına destek

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle birçok ilden yardım ve destekler sürerken, bu kapsamda Kuzu Grup, deprem bölgesine iş makinaları, mobil vinçler, konteynırlar, çadırlar, jeneratörler, aydınlatma kuleleri ve teknik ekip gönderdi. Ayrıca 60 bin kişilik kuru gıda, battaniye, yatak, uyku tulumu, mont gibi depremzedelerin ihtiyacını karşılayacak gıda ve eşyaları da bölgeye sevk etti

Kuzu Grup’tan kurtarma çalışmalarına destek

Kuzu Grup'tan şu açıklama yapıldı: Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve ülkemizi yasa boğan iki büyük depremin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu büyük felakette yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Kuzu Grup olarak biz de başlatılan seferberlikte yerimizi alıyoruz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tüm girişimleri, ilgili devlet kurumları ile koordinasyon halinde yürütüyoruz.

Bu çerçevede; enkaz çalışmalarına yardımcı olabilmek adına deprem bölgesine iş makinaları, mobil vinçler, konteynırlar, çadırlar, jeneratörler, aydınlatma kuleleri ve teknik ekiplerimizi gönderdik.

Ayrıca 60 bin kişilik kuru gıda, battaniye, yatak, uyku tulumu, mont gibi depremzedelerin ihtiyacını karşılayacak gıda ve eşyaları da bölgeye sevk ettik. İhtiyaca göre bu sevkiyatlarımız devam edecektir.

Kuzu Grup olarak birlik ve beraberlikle, bu zor günlerin yaralarını sarmak için üzerimize düşen tüm görevleri yerine getireceğimizi belirtmek isteriz. Milletimize geçmiş olsun.

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Kuzu Grup’tan kurtarma çalışmalarına destek
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