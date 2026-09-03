KVKK’dan Baydöner’e şok ceza: Yüz binlerce kişinin verisi çalındı!

SALDIRIYI TESPİT EDECEK ALARM SİSTEMİ YOKTU

KVKK kararında, hackerların şirket sistemine giriş yaptığı sırada olağan dışı hareketleri tespit ederek yetkilileri uyaracak bir alarm mekanizmasının bulunmadığına dikkat çekildi.

Bu durumun, veri sorumlusunun sistemlerin takibi ve kontrolü konusunda eksiklik yaşadığını ortaya koyduğu değerlendirildi.

Kurum ayrıca kişisel verilerin korunması konusunda çalışanlara yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarına yeterli özenin gösterilmediği kanaatine vardı.