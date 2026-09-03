KVKK’dan Baydöner’e şok ceza: Yüz binlerce kişinin verisi çalındı!

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), zincir restoran markası Baydöner'de yaşanan geniş çaplı veri ihlaline ilişkin incelemesini tamamladı.
Bir çalışana ait bilgilerin ele geçirilmesiyle sisteme erişim sağlandığı ve saldırı sonucunda yüz binlerce müşterinin kişisel bilgilerinin ele geçirildiği tespit edildi.
Siber saldırıda toplam 505 bin 337 müşterinin ad-soyad, cinsiyet, e-posta adresi, telefon numarası ve yaşadığı şehir bilgilerinin ele geçirildiği belirlendi.
VERİ İHLALİ KVKK'YA BİLDİRİLDİ
Bunun üzerine Baydöner tarafından veri ihlali KVKK'ye bildirildi ve kurum tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
"TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER YETERİNCE ALINMADI"
Yapılan inceleme sonucunda şirketin kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirleri yeterince almadığı sonucuna varıldı.
KVKK CEZA KESTİ
KVKK, gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle şirkete 800 bin lira idari para cezası verdi.
CEZA TUTARI 1 MİLYON LİRAYA ULAŞTI
Veri ihlalinden etkilenen kişilere gerekli bildirimin yapılmaması nedeniyle ise ayrıca 200 bin lira ceza uygulandı. Böylece Baydöner'e kesilen toplam idari para cezası 1 milyon liraya ulaştı.
SALDIRIYI TESPİT EDECEK ALARM SİSTEMİ YOKTU
KVKK kararında, hackerların şirket sistemine giriş yaptığı sırada olağan dışı hareketleri tespit ederek yetkilileri uyaracak bir alarm mekanizmasının bulunmadığına dikkat çekildi.
Bu durumun, veri sorumlusunun sistemlerin takibi ve kontrolü konusunda eksiklik yaşadığını ortaya koyduğu değerlendirildi.
Kurum ayrıca kişisel verilerin korunması konusunda çalışanlara yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarına yeterli özenin gösterilmediği kanaatine vardı.