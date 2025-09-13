KYK burs başvuru tarihi 2025-2026: KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır, şartlar neler?

KYK burs başvurusu için geri sayım başladı. Her yıl başvuruları alınan bus ve kredilerde adaylar eğitim öğretim süreçleri boyunca ödeme alabiliyor. Bu noktada ise üniversite kayıtlarını tamamlayan adaylar "KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır, şartlar neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar...
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları için takvim henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yılların başvuru süreçleri incelendiğinde, başvuruların genellikle ekim ayının ikinci haftası civarında açıldığı görülüyor.
Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.