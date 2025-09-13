Haberler Yaşam Haberleri KYK burs başvuru tarihi 2025-2026: KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 13.9.2025 12:48 Son Güncelleme: 13.9.2025 12:49

ençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından alınan yurt başvuruları geçtiğimiz gün başlamış ve sonrasında ise sonuçlar açıklanmıştı. Şimdi ise gözler KYK tarafından her yıl düzenlenen burs ve kredi başvurularına çevrildi. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK burs başvurusu nereden ve nasıl yapılır, şartlar neler? İşte, merak edilen tüm detaylar...

KYK burs başvurusu için geri sayım başladı. Her yıl başvuruları alınan bus ve kredilerde adaylar eğitim öğretim süreçleri boyunca ödeme alabiliyor. Bu noktada ise üniversite kayıtlarını tamamlayan adaylar "KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl yapılır, şartlar neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte, detaylar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları için takvim henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yılların başvuru süreçleri incelendiğinde, başvuruların genellikle ekim ayının ikinci haftası civarında açıldığı görülüyor.

2024-2025 KYK BURS VE KREDİ NE KADARDI?

2024-2025 eğitim döneminde öğrencilere ödenen KYK kredi ve burs miktarları şöyle;

Lisans (ve ön lisans) öğrencilerine aylık 2.000 TL,

Yüksek lisans öğrencilerine 4.000 TL,

Doktora öğrencilerine ise 6.000 TL.

Henüz 2025-2026 burs miktarı belli olmadı.

KYK ÖĞRENİM BURSU BAŞVURUSU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELER?

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

