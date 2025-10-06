KYK BURS KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ | GSB ile 2025-2026 dönemi KYK burs-kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Üniversite öğrencilerinin maddi destek için merakla beklediği 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları gündemdeki önemini koruyor. Binlerce öğrenci, "KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağı belirtilirken, öğrenciler gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek resmi duyuruya çevirmiş durumda. İşte KYK burs ve kredi başvuru süreci, şartlar ve ödeme detayları…