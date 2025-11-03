KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2025-2026 KYK burs sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, "Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay" ekranından işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Bu onay, bursun ya da kredinin aktif hale gelmesi için zorunlu bir adım.

Kayıt veya onay sürecinde sorun yaşayan öğrenciler, 7 gün 24 saat hizmet veren ALO GSB 444 0 472 hattından destek alabiliyor.

Bu yıl yapılan en önemli yeniliklerden biri, "taahhütname onayı"nın e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de yapılabiliyor olması. Yani öğrenciler artık yalnızca bilgisayar üzerinden değil, cep telefonu uygulamasından da işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek.