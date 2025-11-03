KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2025-2026 KYK burs sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

Milyonlarca üniversite öğrencisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan burs ve kredi imkanından faydalanacak. Geçtiğimiz ay başvurularını gerçekleştiren adaylardan burs imkanı kazananlar e-Devlet üzerinden KYK burs sonucu sorgulama ekranı ile sonuç bilgisine ulaşabilecek. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte detaylar;
2025-2026 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanma tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, sonuçların genellikle Kasım ayının ilk haftalarında ilan edildiği görülüyor. Bu yıl da aynı dönemde açıklanmasının muhtemel olduğu tahmin ediliyor.
KYK BURSU NE KADAR OLACAK?
2024-2025 döneminde uygulanan burs ve kredi ücretleri şu şekildeydi:
Önlisans ve lisans öğrencileri: 3.000 TL
Yüksek lisans öğrencileri: 6.000 TL
Yeni dönem için güncel tutarlar henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde yeni ücretleri duyurması bekleniyor.
KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
KYK başvuru sonuçları, her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden açıklanacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını kontrol edebilecek.
Sorgulama Adımları:
1. turkiye.gov.tr/gsb-burs-sonucu adresine giriş yapın.
2. T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın.
3. Açılan sayfada "KYK Burs/Kredi Sonuçları" sekmesini seçerek başvurunuzun sonucunu görüntüleyin.
- Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten sorgulama yapabilirsiniz -
TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, "Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay" ekranından işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Bu onay, bursun ya da kredinin aktif hale gelmesi için zorunlu bir adım.
Kayıt veya onay sürecinde sorun yaşayan öğrenciler, 7 gün 24 saat hizmet veren ALO GSB 444 0 472 hattından destek alabiliyor.
Bu yıl yapılan en önemli yeniliklerden biri, "taahhütname onayı"nın e-Devlet mobil uygulaması üzerinden de yapılabiliyor olması. Yani öğrenciler artık yalnızca bilgisayar üzerinden değil, cep telefonu uygulamasından da işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek.
KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Burs ve kredi ödemeleri, her yıl olduğu gibi öğrencilerin müracaat ettikleri öğretim yılının ekim ayından itibaren yapılıyor. İlk defa burs veya kredi alacak öğrenciler, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında ödemelerini alıyor.
Bu uygulama, tüm öğrencilerin düzenli şekilde ödemelerini almasını sağlıyor.