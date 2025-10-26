KYK BURS VE BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: GSB duyuruları ile KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK 2025-2026 burs ve kredi başvuruları 17 Ekim Cuma günü sona erdi. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, değerlendirme sürecinin sonuçlanmasını beklerken, gözler KYK burs sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. Peki, 2026 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilir? İşte tüm bilgiler…
KYK burs ve kredi başvuruları, 13-17 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı.
Geçmiş yıllardaki takvimlere bakıldığında, KYK burs ve kredi sonuçlarının genellikle başvurulardan yaklaşık 1 ay sonra, yani Kasım ayının ortası ile son haftası arasında açıklandığı görülüyor. Bu yıl da KYK burs sonuçlarının bu tarihler aralığında açıklanması bekleniyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, Bakanlık tarafından yapılacak resmi duyuru ile ilan edilecek. Başvuru yapan öğrenciler, sonuçları e-Devlet üzerinden GSB burs/kredi sonuç sayfasından takip edebilecek.
Burs veya kredi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Sonuçlar açıklandığında, haberimizde e-Devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı aktif hâle getirilecektir.
Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
Gazinin kendisi veya bekar çocukları
Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler
Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler
Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir.
Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır. Yurt dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için taahhütname onayının ardından sonuç açıklama sayfasında bahsedilen kefaletname işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kefaletname işlemi tamamlanmayan öğrencilere ödeme yapılmamaktadır.