Haberler Yaşam Haberleri KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI 2025 | GSB KYK kredi ve burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler GBS'ye yöneldi!
Giriş Tarihi: 25.10.2025 07:28

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumunun burs ve kredi başvuruları 25 Ekim 2025 tarihi itibarıyla tamamlandı. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği süreç sona ererken, şimdi öğrenciler KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından burs almaya hak kazananlar taahhütname onay işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, 2025-2026 dönemi KYK burs sonuçları ne zaman belli olacak ve burs miktarı ne kadar, kaç TL?

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da KYK burs ve kredi başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuru süreci sona erdikten sonra değerlendirme aşaması başladı. Öğrencilerin kişisel ve akademik durumlarına göre burs veya kredi, geri ödemeli veya geri ödemesiz olarak verilecek. Şimdi tüm gözler sonuçların açıklanacağı ekrana çevrildi. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman duyurulacak?

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Burs ve kredi başvuruları, öğrencilerin verdiği bilgiler doğrultusunda 12 farklı devlet kurumundan alınan verilerle değerlendiriliyor. Öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu sonuçlarda belirleyici oluyor. Bu yıl sonuçların en geç Kasım ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. Resmi duyurular için KYK'nın web sitesi ve sosyal medya hesapları takip edilebilir. Şu an KYK burs ve kredi sonuçları henüz açıklanmadı; açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

KYK BURS, KREDİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

ÖNCELİKLİ BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER

Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

Gazinin kendisi veya bekar çocukları

Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler

Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular

Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Burs/kredi başvuruları, öğrencilerin ekonomik, sosyal ve başarı durumuna göre değerlendiriliyor.

Öğrencilerin başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğu birçok farklı kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla kontrol ediliyor. Değerlendirme sonunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi veriliyor.

2026 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yükseköğrenim öğrencilerine yönelik burs ve kredi ödemelerini yılbaşından önce güncelleyecek. KYK burs ve kredilerindeki artış genellikle Aralık ayında netleşiyor. Yapılacak zam oranına göre burs ödemeleri; yüzde 30 artışta 3.900 TL, yüzde 40 artışta 4.200 TL ve yüzde 50 artışta 4.500 TL'ye ulaşacak.

