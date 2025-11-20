KYK BURS VE KREDİ TUTARI 2025-2026: GSB ile KYK burs-kredi ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

Üniversite öğrencileri, KYK burs ve öğrenim kredisi ücretlerinin yeni dönem miktarını araştırmayı sürdürüyor. H ak sahiplerinin hesaplarına yatırılan ödemelerin ardından gözler, bakanlığın açıklayacağı yeni tutarlara çevrildi. Burs ve kredi alan öğrenciler, "Yeni dönemde KYK ücretleri ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu yıl ilk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemelerini başlatmıştı. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere yönelik ilk ödemeler 18-20 Kasım tarihlerinde yapılmış, tutarlar T.C. kimlik numarasının son hanesine göre Ziraat Bankası hesaplarına yatırılmıştı. Sadece ilk ödemeye özel olarak Ekim ve Kasım aylarını kapsayan iki aylık burs/kredi toplu şekilde hesaplara geçmişti.
2025 2026 KYK burs ve kredi ücretleri henüz belli olmadı.
Ancak 2025 yılı boyunca geçerli olan burs/kredi tutarlarına göre lisans öğrencilerine 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL üzerinden iki aylık burs/kredi verilecek.
Burs/krediler, ocak ayından itibaren tüm öğrencilere zamlı ödenecek.