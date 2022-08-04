2022-2023 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ve kredi-burs başvuru tarihleri, gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bilindiği üzere YKS tercihleri, 5 Ağustos Cuma günü sona erecek. Değerlendirme işlemlerinden sonra YKS tercih sonuçları açıklanacak ve ardından üniversite kayıt süreci başlayacak. Bu noktada şehir dışında eğitim alacak olan öğrenciler KYK yurt başvuru tarihlerini, maddi açıdan destek arayan öğrenciler ise KYK kredi-burs başvuru tarihlerini sorguluyor. Peki, KYK burs-kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? GSB 2022-2023 KYK burs-kredi ve yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte yanıtı!
2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt ve burs başvuru tarihleri hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz sene Eylül ayının başında alınan KYK yurt başvurularının bu yıl da Ağustos sonu ya da Eylül başı gibi alınması bekleniyor.
Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.
b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.
ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.
d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.
e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.
f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.
g) Kamu personeli olmaması.
ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.
h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olması.