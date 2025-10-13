KYK bursu ne kadar? GSB ile 2025-2026 KYK burs ve kredi miktarı ne kadar olacak, belli oldu mu?

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuruda bulunabiliyor. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öncelikli burs alabilecek öğrenciler şöyle sıralanıyor:

• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

• Gazinin kendisi veya bekar çocukları

• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler

• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular

• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler