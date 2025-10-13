KYK bursu ne kadar? GSB ile 2025-2026 KYK burs ve kredi miktarı ne kadar olacak, belli oldu mu?

2025-2026 eğitim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Üniversite öğrencileri e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlarken, en çok merak edilen konulardan biri de yeni dönem burs miktarı oldu. Henüz net rakamlar açıklanmasa da öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı duyurularına göre KYK ödemelerine yapılacak olası zam oranını araştırıyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan duyuruyla birlikte 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları başladı.
Adaylar, e-Devlet üzerinden "KYK Burs ve Öğrenim Kredisi Başvurusu" ekranı aracılığıyla işlemlerini tamamlayabiliyor.
Henüz 2026 yılı KYK burs miktarı açıklanmadı. Genellikle yıl sonunda belli olan KYK burs ve kredi miktarı ilk etapta ilk defa alacak öğrencilere 3 aylık toplu şekilde yatırılıyor.
Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuruda bulunabiliyor. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öncelikli burs alabilecek öğrenciler şöyle sıralanıyor:
• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
• Gazinin kendisi veya bekar çocukları
• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler
• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler