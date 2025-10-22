KYK ek yurt başvuru sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Gözler GSB’de! KYK ek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK ek yurt başvurularını tamamlayan öğrenciler, başvuru sonuçlarını takip ediyor. Gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklayacağı tarih ve ek yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranında. Peki, KYK ek yurt sonuçları ne zaman erişime açılacak?
KYK ek yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda 15-17 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuruların sona ermesinin ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından yoğun bir değerlendirme süreci başlatıldı.
Bu çerçevede, 2025 yılı ek yurt başvuru sonuçlarının Ekim ayının son haftasına kadar (yaklaşık 22-26 Ekim 2025 tarihleri arasında) açıklanması beklenmektedir. Kesin açıklanma tarihi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak resmi bir duyuru ile kamuoyuna bildirilecektir.