Haberler Yaşam Haberleri KYK ek yurt başvuru sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Gözler GSB'de! KYK ek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 22.10.2025 07:34

KYK ek yurt başvuru sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Gözler GSB'de! KYK ek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite öğrencileri için büyük önem taşıyan KYK ek yurt başvurularının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyuru merakla bekleniyor. Peki, KYK ek yurt başvuru sonuç sorgulama ekranı açıldı mı ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KYK ek yurt başvuru sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Gözler GSB’de! KYK ek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK ek yurt başvurularını tamamlayan öğrenciler, başvuru sonuçlarını takip ediyor. Gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklayacağı tarih ve ek yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranında. Peki, KYK ek yurt sonuçları ne zaman erişime açılacak?

KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK ek yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda 15-17 Ekim tarihleri arasında alındı. Başvuruların sona ermesinin ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından yoğun bir değerlendirme süreci başlatıldı.

GSB/KYK, yedek yerleştirme (ek yurt) sonuçlarını genellikle başvuruların tamamlanmasının ardından kısa bir süre içinde, önceki yılların tecrübesine göre ortalama 3 ila 7 gün içerisinde açıklamaktadır.

Bu çerçevede, 2025 yılı ek yurt başvuru sonuçlarının Ekim ayının son haftasına kadar (yaklaşık 22-26 Ekim 2025 tarihleri arasında) açıklanması beklenmektedir. Kesin açıklanma tarihi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak resmi bir duyuru ile kamuoyuna bildirilecektir.

ARKADAŞINA GÖNDER
KYK ek yurt başvuru sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Gözler GSB'de! KYK ek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz