KYK ek yurt başvuru tarihleri 2025-2026: KYK ek yurt başvuruları ne zaman, başladı mı?

KYK yurtlarına ilk yerleştirmelerde hak kazanamayan öğrenciler için ek yurt başvuruları gündemde. 2025-2026 dönemi için başvuruların başlayacağı tarih ve başvuru ekranı öğrenciler tarafından merakla takip ediliyor. KYK ek yurt başvuruları ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?
KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt süreci resmen başlayacak. Takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamayan adayların hakları sona erecek ve boş kalan kontenjanlara sırayla yedek adaylar yerleştirilecek.
KYK ek yurt başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl, KYK yurt başvuruları 20-24 Ağustos tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 5 Eylül 2024'te duyurulmuştu.
Ek yurt başvuruları ise üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından, 3-7 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılmıştı.
Geçen yılki takvim dikkate alındığında, 2025 yılı KYK ek yurt başvurularının da yine ekim ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.
Başvurular, e-Devlet sisteminde yer alan öğrenim bilgileri esas alınarak yapılacağından, öğrencilerin öncelikle okul ve bölüm bilgilerini kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Bilgilerinde eksiklik ya da hata bulunan öğrencilerin, vakit kaybetmeden üniversitelerinin öğrenci işleri birimiyle iletişime geçerek gerekli düzeltmeleri yaptırmaları gerekiyor.
Eğer başvuru, hatalı ya da eksik öğrenim bilgileriyle yapılırsa, bu başvurular geçersiz sayılacak.
Başvuru sürecinde yaşanabilecek her türlü aksaklık veya sorular için ALO GSB hattı (444 0 472) 7 gün 24 saat öğrencilerin hizmetinde olacak.