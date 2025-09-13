KYK ek yurt başvuru tarihleri 2025-2026: KYK ek yurt başvuruları ne zaman, başladı mı?

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK

Başvurular, e-Devlet sisteminde yer alan öğrenim bilgileri esas alınarak yapılacağından, öğrencilerin öncelikle okul ve bölüm bilgilerini kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Bilgilerinde eksiklik ya da hata bulunan öğrencilerin, vakit kaybetmeden üniversitelerinin öğrenci işleri birimiyle iletişime geçerek gerekli düzeltmeleri yaptırmaları gerekiyor.

Eğer başvuru, hatalı ya da eksik öğrenim bilgileriyle yapılırsa, bu başvurular geçersiz sayılacak.

Başvuru sürecinde yaşanabilecek her türlü aksaklık veya sorular için ALO GSB hattı (444 0 472) 7 gün 24 saat öğrencilerin hizmetinde olacak.