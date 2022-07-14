KYK borçları silinecek mi? Bakan Kasapoğlu açıkladı! KYK kredi borcu sorgulama sistemi ziyaret ediliyor

KYK borç sorgulama ekranı e devlet ile ziyaret edilmeye başladı. Şimdi milyonlarca mezun "KYK borçları silinecek mi" sorusuna yanıt arıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu son dakika açıklaması ile kredi borcu olanlara müjde verdi. Kabine Toplantısı işaret edilirken araştırmalar hız kazandı. Peki, KYK kredi borcu faizi silinecek mi? İşte o açıklama…
SON DAKİKA: BAKAN KASAPOĞLU AÇIKLADI!
Bakan Kasapoğlu, 'KYK kredi faizi silinecek mi' sorusuna cevap verdi. Merakla beklenen konu hakkında yapılan açıklama şöyle:
"KYK kredileri ile ilgili çalışmamız hazır. İlk Kabine Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kabine üyelerine sunacağız. Cumhurbaşkanımız, kararı açıklayacak." dedi.
KYK BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından bakanlık bünyesinde sağlanan KYK kredileri son dakika açıklaması ardından sorgulanmaya başladı. Borçlarını hesaplamak isteyenler öğrenim, katkı kredisi geri ödeme işlemleri için sisteme başvurdu.
KYK KREDİSİ NEDİR?
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.