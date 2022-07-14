KYK borçları silinecek mi? Bakan Kasapoğlu açıkladı! KYK kredi borcu sorgulama sistemi ziyaret ediliyor

KYK borç sorgulama ekranı e devlet ile ziyaret edilmeye başladı. Şimdi milyonlarca mezun "KYK borçları silinecek mi" sorusuna yanıt arıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu son dakika açıklaması ile kredi borcu olanlara müjde verdi. Kabine Toplantısı işaret edilirken araştırmalar hız kazandı. Peki, KYK kredi borcu faizi silinecek mi? İşte o açıklama…