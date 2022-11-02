KYK yurdunda kız kıza bir gün

METROBÜS VE TRAMVAYA YAKIN

Karina'yı ödev yapması için kendi odasına yolcu etmiştik ve ben de Nisa'nın odasına geçtim. Tatlılarımızı alıp yurt odasında yataklarımızda bir şeyler atıştırıp sohbet ettikten sonra çok geç olmadan uyuduk. Ertesi gün ise yine erken saatlerde uyanıp kahvaltı ettikten sonra Nisa ve Karina ile vedalaşıp yurttan ayrıldım. Böyle büyük ve kapsamlı bir yurtta bir öğrenci, hem barınma hem beslenme hem de sosyal anlamda fazlasıyla destekleniyor.

Yurt ulaşım noktasında da öğrencilere büyük kolaylıklar sağlıyor. Konu olarak metrobüs ve tramvay duraklarına çok yakın olan yurt Yıldız Teknik Üniversitesi'ne de oldukça yakın. Bunların yanında öğrencilerin büyük bir kısmı kahvaltıların ve interneti yetersiz bulduğunu dile getiriyor