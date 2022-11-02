KYK yurdunda kız kıza bir gün | Video

SABAH muhabiri, İstanbul’da üniversite öğrencilerinin en büyük konaklama mekânlarından biri olan Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nda kalanlarla bir gün geçirdi. Öğrenci gibi davranarak 24 saat boyunca yurt yaşamını deneyimledi.

Yurtta geçirdiğim bir güne yemekhanede kahvaltı ederek başladık. Nisa ve Karina'dan 06:00-12:00 arası kahvaltı edebildiklerini öğrendim. Geçen yıla kadar birden fazla seçenekleri olan öğrenciler kendilerine verilen belli bir kotayı aştıklarında üzerine para ödüyordu. Bu yıl fix menüye geçildiği için öğrenciler hiçbir ödeme yapmadan kahvaltılarını edebiliyorlar. Bizim kahvaltımızda siyah ya da yeşil zeytin, beyaz peynir, çikolatalı fındık kreması, ıspanaklı veya patatesli börek, çay, ekmek ve su vardı. Bunların yanında bir de "al götür" denilen bir seçenek var ve öğrenciler burada bulunan sandviç, gözleme gibi pratik paketli kahvaltılarını alıp okula gidebiliyorlar. Ben kahvaltıyı başarılı buldum ve doydum fakat öğrencilerin çoğu kahvaltının yetersiz olduğunu düşünüyordu. Nisa geçen yılki kahvaltıdan daha memnun olduğunu söylerken Karina ise "Ben akşam yemeğinden çok memnunum, yemekler çok güzel ama sabah çok yetersiz oluyor. Gerçekten doymuyorsun, böyle bir sıkıntımız var" dedi.

ODALAR HAFTADA İKİ KEZ TEMİZLENİYOR

Kahvaltıdan sonra kızlarla birlikte Nisa'nın odasına çıktık ve blokların içini, odaların imkânlarını konuştuk. 4 blokta odalar bazalı ve 4 kişilik. Yeni yapılan iki blokta ise odalar ranzalı ve 6 kişilik. Geçtiğimiz yıl odalarda kalan kişi sayısı daha azken bu yıl kapasite artırıldığı için öğrenciler 4 ve 6 kişilik odalarda kalıyor. Herkesin kendi odasında banyosu ve tuvaleti ve kişisel bir dolabı çalışma masası bulunuyor. Yurt odaları temizlik görevlileri tarafından haftada iki kez detaylı bir şekilde temizleniyor ve öğrenciler haftanın belirli günlerinde nevresimlerini kendileri değiştirebiliyor. Ayrıca her bloğun her katında birer etüt odası var ve ders çalışmak isteyenler bu alanları kullanabiliyor. Bu noktada yine öğrencilerin en çok sıkıntı yaşadıkları konu ise internet. Konuştuğum öğrencilerin çoğu yurt internetinin yetersiz olduğunu ve bu yüzden özellikle online dersler için de okula gitmek zorunda kaldıklarını söylüyor.

24 SAAT AÇIK SPOR SALONU

Odada biraz vakit geçirdikten sonra yurdun bahçesini gezdik ve kütüphaneye gittik. İki katlı olan kütüphanede hem kaynak kitaplar hem de ders çalışma alanları var. Karina en çok kullandığı alanlardan birinin kütüphane olduğunu söylerken Nisa'nın en sevdiği alan ise spor salonuydu. Kütüphaneden sonra spor salonuna gittik. Salonda bir fitness aletlerinin olduğu bölüm bir de voleybol, basketbol, masa tenisi gibi oyunlar oynayabildikleri bir saha vardı. 24 saat açık olan spor salonunda ayrıca haftada 2 gün 3'er seans zumba dersleri de veriliyor.

AKŞAM YEMEĞİNİ PUANLADIK

Spor salonundan sonra Nisa'nın çamaşırlarını yıkamak için çamaşırhaneye geçtik. Yurtta bulunan her bloğun giriş katında bir çamaşırhane bulunuyor ve her çamaşırhanede çamaşır ve kurutma makineleri bulunuyor. Çamaşır yıkarken sıra bulmak ve ardından kurutma makinesini kullanmak biraz zor olsa da girişte oluşturulan listeye adını yazan öğrenciler bunu da sistemli bir şekilde halledebiliyor. Çamaşırlarımızı başarılı bir şekilde makineye attıktan sonra akşam yemeği için yeniden yemekhaneye gittik. Yemekhanede bu kez farklı bir şey deneyip yediklerimize puan verdik. Nisa, Karina ve sohbet ettiğimiz başka öğrenciler akşam yemeklerini kahvaltıya göre daha başarılı bulduklarını söylediler. Bizim menümüzde de nohut yemeği, etli mantar sote, bulgur pilavı, mahlata çorbası, havuç çorbası, salata, ekmek ve su vardı. Fix menü içerisinde öğrenciler etli ya da etsiz yemeklerden birini seçerek tepsisini doldurabiliyor. Yemeklerin lezzetine ve doyuruculuğuna hepimiz yüksek puanlar verirken biraz soğuk olduğu için puan kırmak zorunda kaldık.

BARINMA, BESLENMENİN YANINDA SOSYAL VE KÜLTÜREL İMKANLAR

Yemekten sonra odalarımıza çekildik ve dışardan tatlı söyledik. Öğrenciler yurda en geç 23:00'e kadar girebiliyor ve en geç 23:00'te çıkabiliyor. Dışardan sipariş verdiklerinde de yine 23:00'e kadar alabiliyorlar. Biz de tatlılarımızı almaya giderken yönetim binasının önünde İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ile karşılaştık ve kendisiyle sohbet ettik.

Bu yurdun İstanbul'un en büyük yurtlarından bir tanesi olduğunu söyleyen Hacıcaferoğlu, "Önceliğimiz öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını daha sonra da beslenme ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak. Sonra öğrencilerimizin gelişimi anlamında da çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif kurslarımızla onları her türlü imkanı sağlıyoruz" dedi.

METROBÜS VE TRAMVAYA YAKIN

Karina'yı ödev yapması için kendi odasına yolcu etmiştik ve ben de Nisa'nın odasına geçtim. Tatlılarımızı alıp yurt odasında yataklarımızda bir şeyler atıştırıp sohbet ettikten sonra çok geç olmadan uyuduk. Ertesi gün ise yine erken saatlerde uyanıp kahvaltı ettikten sonra Nisa ve Karina ile vedalaşıp yurttan ayrıldım. Böyle büyük ve kapsamlı bir yurtta bir öğrenci, hem barınma hem beslenme hem de sosyal anlamda fazlasıyla destekleniyor.

Yurt ulaşım noktasında da öğrencilere büyük kolaylıklar sağlıyor. Konu olarak metrobüs ve tramvay duraklarına çok yakın olan yurt Yıldız Teknik Üniversitesi'ne de oldukça yakın. Bunların yanında öğrencilerin büyük bir kısmı kahvaltıların ve interneti yetersiz bulduğunu dile getiriyor.