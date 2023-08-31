La Casa de Papel Gaziosmanpaşa: Dali maskesiyle soygun girişimi!

İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevredeki kameraları izleyen ekipler, şüphelilerin olay yerine geldikleri aracın plakasının çalıntı, aracın ise F.A'ya ait olduğu belirlendi. F.A., ifadesinde aracı yeğeni Birkan Kartal'a kullanması için verdiğini söyledi. Birkan Kartal (31) düzenlenen operasyonla yakalandı. Birkan Kartal yapılan sorgusunda olayı Mahmut Aslan'la (25) birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etti. Mahmut Aslan da düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda, soygun girişiminde kullandıkları ruhsatsız tabanca ve 3 Salvador Dali maskesi ele geçti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Birkan Kartal'ın 12, Mahmut Aslan'ın 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Gaziosmanpaşa'da Salvador Dali maskesiyle soygun girişimi kamerada | Video