La Casa de Papel’in Berlin’i Pedro Alonso Türkiye’de





Yeni yayınlanan romanı Filipo'nun Kitabı'nın tanıtımı için Türkiye'ye gelen Alonso ilk olarak, 14 Ekim Perşembe akşamı 20.00'de Köprü Atölye Kitap

Kulübü'nde kitabının konuşulacağı çevrimiçi bir etkinliğe konuk olacak.