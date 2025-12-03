LA LİGA: Athletic Bilbao – Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de

Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, La Liga'da son olarak Girona ile 1-1 berabere kalarak liderliği Barcelona'ya kaptırmıştı. 33 puanla ikinci sıraya düşen Başkent ekibi, zirveye tekrar yerleşmek için Bask bölgesinin güçlü takımı Athletic Bilbao'yu deplasmanda yenmek zorunda. Ev sahibi Bilbao ise 14 maçta topladığı 20 puanla 8. sırada yer alıyor ve Real Madrid'e karşı sürpriz arıyor. Tüm gözler bu dev kapışmaya çevrilmişken, Türk taraftarların heyecanla beklediği isim ise Milli futbolcumuz Arda Güler.
La Liga'nın 15. haftasında oynanacak olan Athletic Bilbao – Real Madrid mücadelesi, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek:
Tarih: 3 Aralık 2025 Çarşamba (Bu Akşam)
Saat (TSİ): 21.00
Stadyum: San Mamés Stadyumu (Bilbao)
Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler'in bu önemli maçta forma giyip giymeyeceği, özellikle ilk 11 tercihi olup olmayacağı büyük bir merak konusu.
Son maç olan Girona deplasmanında Xabi Alonso tarafından devre arasında oyundan alınan ve o maçta Kylian Mbappe ile uyumu dikkat çeken ancak beklendiği tempoda gitmeyen karşılaşmanın ardından Arda Güler'in, Athletic Bilbao maçında ilk 11'de başlaması beklenmiyor.