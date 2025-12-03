LA LİGA: Athletic Bilbao – Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gözler Arda Güler’de

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler'in bu önemli maçta forma giyip giymeyeceği, özellikle ilk 11 tercihi olup olmayacağı büyük bir merak konusu.

Son maç olan Girona deplasmanında Xabi Alonso tarafından devre arasında oyundan alınan ve o maçta Kylian Mbappe ile uyumu dikkat çeken ancak beklendiği tempoda gitmeyen karşılaşmanın ardından Arda Güler'in, Athletic Bilbao maçında ilk 11'de başlaması beklenmiyor.